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У Гаїті озброєна банда вбила 70 мешканців міста: серед жертв є діти та жінки

Олена ІвашківСубота, 5 жовтня 2024, 07:35
У Гаїті озброєна банда вбила 70 мешканців міста: серед жертв є діти та жінки
Люди на ринку в Гаїті, фото: Getty Images

У четвер вранці у місто Понт-Сонде, в сільськогосподарському регіоні Артібоніт на заході Гаїті увірвалися члени банди, розмахуючи автоматичними гвинтівками. Вони вбили щонайменше 70 осіб і змусили понад 6000 людей тікати.

Джерело: Reuters

Деталі: Масове вбивство викликало шок у країні, яка звикла до спалахів насильства.

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Лідер банди "Гран Гріф" Лаксон Елан взяв на себе відповідальність за масове вбивство, заявивши, що це була помста за те, що цивільні залишалися пасивними, в той час як поліція і групи самооборони вбивали його солдатів.

За даними Агентства ООН з питань міграції, близько 6 270 осіб залишили свої домівки через ці напади. Більшість з них знайшли притулок у сім'ях, що живуть у сусідньому Сен-Марку та інших містах, інші живуть в імпровізованих таборах.

За словами місцевої влади, члени банди підпалили десятки будинків і транспортних засобів, що стало одним з найсмертоносніших нападів за останні роки в карибській країні, яка бачила багато масових вбивств і мало правосуддя для їхніх жертв.

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"Цей одіозний злочин проти беззахисних жінок, чоловіків і дітей є нападом не лише на жертв, але й на весь гаїтянський народ", - заявив прем'єр-міністр Гаррі Коніль в ефірі телеканалу, додавши, що сили безпеки посилюють охорону району.

Представник національної поліції Гаїті повідомив агентству Reuters у п'ятницю ввечері, що директор поліції, відповідальний за департамент Артібоніт, був замінений.

"Наразі на місці перебуває підкріплення, щоб утримати ситуацію під контролем, і сили безпеки контролюють ситуацію", - сказав речник.

Вбивства є ознакою загострення конфлікту на Гаїті, де озброєні банди контролюють більшу частину столиці Порт-о-Пренс і поширюються на сусідні регіони, розпалюючи голод і залишаючи сотні тисяч людей без даху над головою. Обіцяна міжнародна підтримка продовжує затримуватися, а сусідні країни депортують мігрантів назад до країни.

"Банда не зустріла жодного опору", - повідомила речник Комісії з діалогу та примирення для порятунку долини Артібоніт Бертиде Горацій, додавши, що поліцейські залишилися на своїх постах, можливо, вважаючи, що члени банди переважають їх за кількістю зброї.

вбивство
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