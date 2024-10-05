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Генштаб: Ворог втратив за добу ще 1280 осіб

Олена ІвашківСубота, 5 жовтня 2024, 07:49
Генштаб: Ворог втратив за добу ще 1280 осіб
фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знешкодили 1280 росіян та знищили 72 ворожі артсистеми.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.24 орієнтовно склали 24.02.22 to 05.10.24

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  • особового складу ‒ близько 659220 (+1280) осіб,
  • танків ‒ 8916 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17658 (+31) од,
  • артилерійських систем – 19037 (+72) од,
  • РСЗВ – 1216 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 970 (+5) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16529 (+35),
  • крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25905 (+85) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3344 (+11).

втрати у війніГенштабвійна
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