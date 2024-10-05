У Миколаєві крилатими ракетами атакований об’єкт інфраструктури

Пізно увечері росіяни атакували Миколаїв крилатими ракетами, є влучання.

Джерело: Миколаївська ОВА

Деталі: Уточнюється, що близько 22:27 ворог атакував інфраструктурний обʼєкт в місті Миколаїв.

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Росія била крилатими ракетами типу Х-59/Х-69. Постраждалих немає.

Раніше, о 14:15, ворог здійснив артилерійські обстріли по відкритій території Галицинівської громади неподалік Миколаєва, без постраждалих.