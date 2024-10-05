Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Миколаєві крилатими ракетами атакований об’єкт інфраструктури

Роман ПетренкоСубота, 5 жовтня 2024, 08:28
У Миколаєві крилатими ракетами атакований об’єкт інфраструктури
миколаїв, фото мерії

Пізно увечері росіяни атакували Миколаїв крилатими ракетами, є влучання.

Джерело: Миколаївська ОВА

Деталі: Уточнюється, що близько 22:27 ворог атакував інфраструктурний обʼєкт в місті Миколаїв.

Реклама:

Росія била крилатими ракетами типу Х-59/Х-69. Постраждалих немає.

Раніше, о 14:15, ворог здійснив артилерійські обстріли по відкритій території Галицинівської громади неподалік Миколаєва, без постраждалих.

Миколаїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bihus.Info: Родина заступника Кличка скупила купу нерухомості по всьому Києву

Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї

"Радикал" Ляшко став комбатом

Зеленський: Росіяни пʼяту добу намагаються прорвати українську оборону на Курщині

документЄвропа дала Україні строк до 9 грудня, аби вирішити проблеми "Укренерго", інакше – наслідки

Україною котиться хвиля повідомлень про мінування: поліція перевіряє

Усі новини...
Миколаїв
У Миколаєві пролунали вибухи
Пасажирів поїзда Київ-Херсон перевозять автобусами зі ст. Долинська до Херсона та Миколаєва
Європейський інвестиційний банк надасть кошти на будівництво водогону до Миколаєва
Останні новини
21:25
Франція вимагає звільнення свого громадянина, засудженого в Росії як "іноагента"
21:08
Німеччина заблокувала продаж зброї Ізраїлю – ЗМІ
21:05
У кількох областях України є загроза ударних безпілотників
20:58
Через російський удар по Херсону загинули дві літні жінки – ОВА
20:47
"Укрсадвинпром": Підвищення цін на алкоголь "виб'є" з ринку недобросовісних виробників
20:28
Bihus.Info: Родина заступника Кличка скупила купу нерухомості по всьому Києву
20:23
ОВА: Від початку 2024 року з окупованої Херсонщини повернули 217 дітей
20:20
біатлонЙоханнес Бо хоче побити рекорд легендарного Б’єрндалена за кількістю перемог
20:14
Зеленський: Є мільйон дронів, які були закуплені та поставлені на фронт
20:12
SpaceX запускає місію NASA Europa Clipper до Юпітера
Усі новини...
Реклама:
Реклама: