У Миколаєві крилатими ракетами атакований об’єкт інфраструктури
Субота, 5 жовтня 2024, 08:28
Пізно увечері росіяни атакували Миколаїв крилатими ракетами, є влучання.
Джерело: Миколаївська ОВА
Деталі: Уточнюється, що близько 22:27 ворог атакував інфраструктурний обʼєкт в місті Миколаїв.
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Росія била крилатими ракетами типу Х-59/Х-69. Постраждалих немає.
Раніше, о 14:15, ворог здійснив артилерійські обстріли по відкритій території Галицинівської громади неподалік Миколаєва, без постраждалих.