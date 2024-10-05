Прикордонники показали кадри боїв за газовидобувні вежі біля Зміїного
Субота, 5 жовтня 2024, 10:34
Воїни ДПСУ оприлюднили кадри боїв за газовидобувні вежі поблизу острова Зміїний.
Джерело: ДПСУ
Деталі: На відео спецпризначенці ДПСУ спільно з підрозділами ГУР МОУ відбивають у ворога газовидобувні платформи у Чорному морі.
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За даними "Української правди", події мали місце влітку цього року.
Дослівно: "Титанічними зусиллями захоплено та взято під контроль частину цих стратегічно важливих обʼєктів, які виконують роль наших морських фортець.
Їх утримання дає можливість контролювати значну частину акваторії та посилювати оборону".
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