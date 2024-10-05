Зеленський пообіцяв представити План перемоги на "Рамштайні"

Президент України Володимир Зеленський планує представити свій План перемоги лідерам країн-союзників, які зберуться на засіданні контактної групи у форматі "Рамштайн".

Джерело: Зеленський у X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Він зазначив, що Україна готується до 25-ї зустрічі в Рамштайні 12 жовтня, яка вперше відбудеться на рівні лідерів.

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"Ми представимо План перемоги – чіткі, конкретні кроки до справедливого завершення війни. Рішучість наших партнерів та посилення України – це те, що може зупинити російську агресію", – підкреслив Зеленський.

Він також подякував "всім, хто допомагає захищати нашу державу, Європу та весь світ".

У суботу, 12 жовтня, на американській військово-повітряній базі в Рамштайні відбудеться засідання Контактної групи щодо України. Головуватиме на засіданні президент США Джо Байден.

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Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що адміністрація Байдена занепокоєна тим, що український "план перемоги" не має всеосяжної стратегії.

А агентство Bloomberg писало, що деякі західні посадовці намагались знизити очікування від представлення "плану перемоги.

Водночас речник президента України Сергій Никифоров стверджує, що під час візиту української делегації у США американська сторона виявила "величезну зацікавленість" до "плану перемоги".