Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський пообіцяв представити План перемоги на "Рамштайні"

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоСубота, 5 жовтня 2024, 10:52

Президент України Володимир Зеленський планує представити свій План перемоги лідерам країн-союзників, які зберуться на засіданні контактної групи у форматі "Рамштайн".

Джерело: Зеленський у X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Він зазначив, що Україна готується до 25-ї зустрічі в Рамштайні 12 жовтня, яка вперше відбудеться на рівні лідерів.

Реклама:

"Ми представимо План перемоги – чіткі, конкретні кроки до справедливого завершення війни. Рішучість наших партнерів та посилення України – це те, що може зупинити російську агресію", – підкреслив Зеленський.

Він також подякував "всім, хто допомагає захищати нашу державу, Європу та весь світ".

У суботу, 12 жовтня, на американській військово-повітряній базі в Рамштайні відбудеться засідання Контактної групи щодо України. Головуватиме на засіданні президент США Джо Байден.

РЕКЛАМА:

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що адміністрація Байдена занепокоєна тим, що український "план перемоги" не має всеосяжної стратегії.

А агентство Bloomberg писало, що деякі західні посадовці намагались знизити очікування від представлення "плану перемоги.

Водночас речник президента України Сергій Никифоров стверджує, що під час візиту української делегації у США американська сторона виявила "величезну зацікавленість" до "плану перемоги".

ЗеленськиймирРамштайн
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW

Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024

відеоУ Дніпрі гендиректор компанії облаяв працівників ТЦК: там прокоментували

Безпілотник "Хезболли" атакував Ізраїль: 67 поранених, тривога не звучала

ZDF: Зустрічі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не буде

Байден збирається до Німеччини наступного тижня – ЗМІ

Усі новини...
Зеленський
Зеленський відправився на Сумщину і провів там Ставку
Зеленський відвідав учасників Курської операції
Зеленський: Те, що працює в небі Ізраїлю, може працювати і в Україні
Останні новини
03:10
DeepState: Ворог просунувся біля Вугледара і Часового Яру на Донеччині
03:00
боксФ'юрі назвав боксера, з яким нізащо не вийде у ринг
02:28
Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW
02:05
футболЛідер збірної України пропустив тренування перед матчем з Чехією
01:36
Біля мітингу Трампа поліція затримала озброєного чоловіка
00:48
КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
00:16
Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024
00:03
футболРебров розповів про стан Степаненка та Калюжного перед матчем із Чехією
00:03
Як психологічно підготуватися до усиновлення: поради
23:47
Мелоні у розмові з прем’єром Ізраїлю обурилась удару по миротворцях ООН в Лівані
Усі новини...
Реклама:
Реклама: