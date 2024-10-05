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У Польщі затримали українців, які допомагали нелегалам перетинати кордон

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоСубота, 5 жовтня 2024, 12:45
У Польщі затримали українців, які допомагали нелегалам перетинати кордон
ФОТО: ПРИКОРДОННА СЛУЖБА ПОЛЬЩІ

У Польщі затримали двох громадян України, яких підозрюють у причетності до організації незаконного перетину польсько-білоруського кордону.

Джерело: Підляський відділ польської Прикордонної служби, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначено, одного з українців затримали поліцейські з Неборова на автостраді А2 у Лодзькому воєводстві.

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Ще одного підозрюваного польські правоохоронці затримали в місті Єленя Гура.

Обидва чоловіки були звинувачені Білостоцькою окружною прокуратурою в організації багаторазових перетинів державного кордону з порушенням законодавства.

На підставі зібраних у справі матеріалів Окружний суд Білостока-Південного застосував до одного з громадян України запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на 3 місяці.

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Щодо другого було визначено запобіжний захід у вигляді заборони виїзду з країни та поліцейського нагляду з обов'язком з'являтися двічі на тиждень до Міського відділу поліції.

За організацію незаконного перетину кордону Кримінальний кодекс Польщі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 місяців до 8 років.

Нещодавно у Паневезькому і Кедайнському районах Литви прикордонники затримали двох громадян України, яких підозрюють у спробах провезти до Західної Європи чотирьох громадянок Сомалі за винагороду.

ПольщаукраїнцікордонБілорусь
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