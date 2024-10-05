У Польщі затримали українців, які допомагали нелегалам перетинати кордон
У Польщі затримали двох громадян України, яких підозрюють у причетності до організації незаконного перетину польсько-білоруського кордону.
Джерело: Підляський відділ польської Прикордонної служби, "Європейська правда"
Деталі: Як зазначено, одного з українців затримали поліцейські з Неборова на автостраді А2 у Лодзькому воєводстві.
Ще одного підозрюваного польські правоохоронці затримали в місті Єленя Гура.
Обидва чоловіки були звинувачені Білостоцькою окружною прокуратурою в організації багаторазових перетинів державного кордону з порушенням законодавства.
На підставі зібраних у справі матеріалів Окружний суд Білостока-Південного застосував до одного з громадян України запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на 3 місяці.
Щодо другого було визначено запобіжний захід у вигляді заборони виїзду з країни та поліцейського нагляду з обов'язком з'являтися двічі на тиждень до Міського відділу поліції.
За організацію незаконного перетину кордону Кримінальний кодекс Польщі передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 місяців до 8 років.
Нещодавно у Паневезькому і Кедайнському районах Литви прикордонники затримали двох громадян України, яких підозрюють у спробах провезти до Західної Європи чотирьох громадянок Сомалі за винагороду.