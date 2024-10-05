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Росіяни збили свій же літак, який запускав КАБи – джерело

Валентина Романенко, Роман ПетренкоСубота, 5 жовтня 2024, 13:22
Росіяни збили свій же літак, який запускав КАБи – джерело
скриншот

На Донеччині після збиття військами РФ впав російський літак, який пускав КАБи по контрольованій Україною території.

Джерело: співрозмовник УП в Повітряних силах

Деталі: Удень 5 жовтня українські та російські ЗМІ й блогери почали писати про збиття літака у Донецькій області.

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У мережі публікують відео роботи ППО та гасіння літака на землі, але наразі достеменно не відомо, чи це саме цей літак.

За даними джерела, він був збитий самими ж росіянами внаслідок дружнього вогню.

РосіяавіаППО
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