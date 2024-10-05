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Через смерть комбата 123 бригади проводять службове розслідування

Роман ПетренкоСубота, 5 жовтня 2024, 15:54
Через смерть комбата 123 бригади проводять службове розслідування
фото місцевого видання "Гард"

Командування 123 бригади тероборони повідомило про проведення службового розслідування з приводу смерті командира 186 окремого батальйону підполковника Ігоря Гриба.

Джерело: 123 бригада ТРО, "Суспільне"

Деталі: ЗМІ пишуть, що попередньою причиною смерті Гриба визначили самогубство на командно-спостережному пункті.

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Дослівно з заяви бригади: "Маємо повідомити інформацію з приводу смерті військовослужбовця нашої бригади, командира 186 окремого батальйону Ігоря Гриба. Це був відданий військовій справі та своїй країні військовослужбовець, командир, який піклувався про особовий склад та не стояв осторонь проблем свого військового колективу. Світла пам'ять воїну-захиснику, співчуття рідним та близьким військовослужбовця.

Обставини загибелі Ігоря Гриба наразі з’ясовуються, проводиться службове розслідування.

Про бойовий шлях нашої бригади та про її військовослужбовців, котрі з перших днів війни стали на захист своєї країни, відомо чимало. Особовий склад бригади брав безпосередню участь у визволенні Миколаївщини та Херсонщини, а з листопада 2022 року виконував бойові завдання із захисту узбережжя річки Дніпро і островів Херсонської області".

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Деталі: У заяві також закликають дати час керівництву бригади та командуванню "розібратися в тих обставинах, що склалися у військовому колективі і вирішити всі проблемні питання для подальшого виконання особовим складом бойових завдань".

Довідково: За даними ЗМІ, Гриб служив за контрактом ще з 2014 року. Він брав участь у боях на Савур-Могилі, Іловайську, в обороні Марʼїнки та Красногорівки.

У 2021 році очолив 186 батальйон 123 бригади ТРО. Навесні 2022 року йому було присвоєне звання підполковника. Його батальйон брав участь у боях на Херсонщині.

На момент смерті йому було 33 роки.

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