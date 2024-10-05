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Росіяни намагатимуться взяти під контроль логістику ЗСУ в Запорізькій області – Сили оборони

Катерина ТищенкоСубота, 5 жовтня 2024, 18:47
Росіяни намагатимуться взяти під контроль логістику ЗСУ в Запорізькій області – Сили оборони
скріншот deepstatemap

У Силах оборони прогнозують найближчими днями активізацію штурмових дій ворога в районі населених пунктів Оріхів і Мала Токмачка Запорізької області з метою взяти під вогневий контроль українські логістичні шляхи.

Джерело: речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Там, де Оріхів, Нова Токмачка – це так званий "роботинський виступ"… Якщо тут буде якийсь прорив, то противник може взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід України, там, де наші Сили оборони тримають і Донецьку область, і південну частину Запорізької області.

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Тому ворог за будь-яку ціну намагатиметься взяти це під контроль, щоб обрізати нашу логістику".

Деталі: Волошин зазначив, що на цьому напрямку "зараз тривають і готуються ще нові штурмові дії".

"За даними нашої розвідки, під Оріховим і Роботиним, зокрема, готуються нові штурмові групи, ворог перекидає туди особовий склад, проводить рекогносцировку, розвідку, проводить логістичне забезпечення і в недалекому майбутньому, за кілька днів, імовірно, активізує нові штурмові дії", – сказав речник.

Запорізька областьвійнаЗбройні сили
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