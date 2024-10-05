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Ворожий дрон атакував "швидку" на Херсонщині: поранено трьох працівників

Катерина ТищенкоСубота, 5 жовтня 2024, 20:07
Ворожий дрон атакував швидку на Херсонщині: поранено трьох працівників
ілюстративне фото Anadolu via Getty Images

Троє працівників "швидкої" і ще одна жінка постраждали у Велетенському на Херсонщині через атаку ворожого дрона.

Джерело: Херсонська ОДА

Дослівно: "У Велетенському через атаку російського безпілотника постраждали жінка та водій "екстренки".

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49-річна потерпіла дістала перелом стегна та передпліччя. Вона – у тяжкому стані.

Під ворожий удар потрапила і бригада "швидкої", що прибула на виклик для надання допомоги. Через скидання вибухівки з дрона авто отримало серйозні пошкодження.

Поранення дістав 60-річний водій. В нього – вибухова травма, контузія та поранення голови. Чоловіка доправили до лікарні. Медики оцінюють його стан як тяжкий".

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Деталі: Згодом в ОДА повідомили, що ще двом працівникам "швидкої", котрі потрапили під удар ворожого БпЛА у Велетенському, знадобилася медична допомога.

Вибухові травми та контузії дістали 50-річний фельдшер та 63-річний водій. Обидва чоловіки перебувають у стані середньої тяжкості.

Херсонська областьвійнабезпілотники
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