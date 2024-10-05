Зеленський: Надійний мир можливий тільки без торгівлі суверенітетом чи територіями

Президент Володимир Зеленський наголошує, що надійний мир в Україні можливий виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Все, що зазначено в Плані (перемоги – ред.) абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс, ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за "формулою миру". Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку.

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Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями – саме так, як передбачено "формулою миру".

Україні потрібен мир справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. Саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий зробити наступний тиждень багато в чому історичним".

Деталі: Зеленський повідомив, що триває робота команд України і США, а також інших партнерів для підготовки "Рамштайну", "змістовних рішень і загалом зустрічей і переговорів наступного тижня".

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"Цей тиждень може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитися війна. Ми все для цього зробимо, на 100% зробимо і зробимо ефективно", – зазначив президент.

Що передувало: У суботу видання Financial times повідомило, що Україна та її західні союзники обговорюють можливий компроміс, за яким Київ може отримати членство в НАТО в обмін на дипломатичне розв'язання питання окупованих Росією територій у майбутньому.