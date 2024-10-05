Росіяни запустили ударні безпілотники з різних напрямків
У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників з північного, східного та південного напрямків.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 20:34 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА на Сумщині.
Згодом стало відомо, що ударні БпЛА перебувають на межі Сумської та Чернігівської областей і рухаються західним курсом.
Станом на 20:54:
БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.
БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.
БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.
БпЛА на Харківщині, курс південний.
О 21:30 загрозу застосування ударних БпЛА оголосили в Херсонській та Миколаївській областях.
Станом на 21:37:
БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
БпЛА з Харківщини, курсом на Дніпропетровщину.
БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
БпЛА південніше Чернігова, курс західний.
БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс південно-західний.
БпЛА на межі Полтавщини та Харківщини, курс південний.
Станом на 22:07:
БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
БпЛА на півночі Київщини, курс західний.
БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.
БпЛА в північній та південній частинах Полтавщини, курс південно-західний.
БпЛА в західній та південній частинах Харківщини, курс південний.
БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північно-західний.
БпЛА в західній та східній частинах Дніпропетровщини.
О 22:17 Повітряні сили попередили про БпЛА в напрямку Києва зі східного напрямку. У столиці оголошено повітряну тривогу.
О 23:02 Повітряні сили повідомили про БпЛА в напрямку Одеси з північно-західного напрямку.
Станом на 23:15:
БпЛА в напрямку Одеси з півночі.
БпЛА в південній частині Одещини, курс північний.
БпЛА над Харковом.
БпЛА в південній та західній частинах Харківщини, курс південний.
БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.
БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс західний.
БпЛА в районі Миргорода, курс південно-західний.
БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.
БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
БпЛА на Полтавщині, курсом на Кременчук.
БпЛА в північній частині Черкащини, курс південно-західний.
БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс західний.
БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс південний.