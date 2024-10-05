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Росіяни запустили ударні безпілотники з різних напрямків

Катерина ТищенкоСубота, 5 жовтня 2024, 23:18
Росіяни запустили ударні безпілотники з різних напрямків
ілюстрація Getty Images

У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників з північного, східного та південного напрямків. 

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 20:34 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА на Сумщині.

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Згодом стало відомо, що ударні БпЛА перебувають на межі Сумської та Чернігівської областей і рухаються західним курсом.

Станом на 20:54:
БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.
БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.
БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.
БпЛА на Харківщині, курс південний.

О 21:30 загрозу застосування ударних БпЛА оголосили в Херсонській та Миколаївській областях.

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Станом на 21:37:
БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
БпЛА з Харківщини, курсом на Дніпропетровщину.
БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.
БпЛА південніше Чернігова, курс західний.
БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс південно-західний.
БпЛА на межі Полтавщини та Харківщини, курс південний.

Станом на 22:07:
БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
БпЛА на півночі Київщини, курс західний.
БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.
БпЛА в північній та південній частинах Полтавщини, курс південно-західний.
БпЛА в західній та південній частинах Харківщини, курс південний.
БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північно-західний.
БпЛА в західній та східній частинах Дніпропетровщини.

О 22:17 Повітряні сили попередили про БпЛА в напрямку Києва зі східного напрямку. У столиці оголошено повітряну тривогу.

О 23:02 Повітряні сили повідомили про БпЛА в напрямку Одеси з північно-західного напрямку.

Станом на 23:15:
БпЛА в напрямку Одеси з півночі.
БпЛА в південній частині Одещини, курс північний.
БпЛА над Харковом.
БпЛА в південній та західній частинах Харківщини, курс південний.
БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.
БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс західний.
БпЛА в районі Миргорода, курс південно-західний.
БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.
БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
БпЛА на Полтавщині, курсом на Кременчук.
БпЛА в північній частині Черкащини, курс південно-західний.
БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс західний.
БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс південний.

безпілотникиШахед
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