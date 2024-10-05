Росіяни двічі атакували село на Харківщині: є загиблий і поранений
Субота, 5 жовтня 2024, 21:22
Внаслідок обстрілу росіянами села Нижче Солоне на Харківщині загинув чоловік, іще один дістав поранення.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, 5 жовтня близько 11:50 ворог поцілив з дрону по селу Нижче Солоне Борівської СТГ Ізюмського району.
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Зафіксовано влучання по цивільному автомобілю, за кермом якого їхав 49-річний чоловік. Від отриманих поранень водій помер у кареті швидкої допомоги по дорозі до лікарні.
Близько 15:30 ЗС РФ повторно обстріляли це ж село, цього разу — із застосуванням двох КАБів. Пошкоджено приватні домоволодіння. Поранено 87-річного чоловіка, його ушпиталено".