Росіяни двічі атакували село на Харківщині: є загиблий і поранений

наслідки обстрілу села Нижче Солоне на Харківщині, фото прокуратури

Внаслідок обстрілу росіянами села Нижче Солоне на Харківщині загинув чоловік, іще один дістав поранення.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

наслідки обстрілу села Нижче Солоне на Харківщині, фото прокуратури

Дослівно: "За даними слідства, 5 жовтня близько 11:50 ворог поцілив з дрону по селу Нижче Солоне Борівської СТГ Ізюмського району.

Реклама:

Зафіксовано влучання по цивільному автомобілю, за кермом якого їхав 49-річний чоловік. Від отриманих поранень водій помер у кареті швидкої допомоги по дорозі до лікарні.

Близько 15:30 ЗС РФ повторно обстріляли це ж село, цього разу — із застосуванням двох КАБів. Пошкоджено приватні домоволодіння. Поранено 87-річного чоловіка, його ушпиталено".