Ворожий дрон атакував рейсовий автобус на Сумщині: поранено пасажирів

У суботу вдень ворожий безпілотник атакував рейсовий автобус на Сумщині, троє пасажирів дістали поранень.

Джерело: прокуратура Сумщини

атакований автобус на Сумщині, фото прокуратури

Дослівно: "За даними слідства, 5 жовтня 2024 року близько 15:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог безпілотником атакував рейсовий автобус, який рухався по території Річківської громади Сумського району.

Реклама:

Унаслідок атаки окупантів поранено троє пасажирів – 65-річний чоловік та 54-річна і 63-річна жінки".

Деталі: За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).