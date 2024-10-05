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Ворожий дрон атакував рейсовий автобус на Сумщині: поранено пасажирів

Катерина ТищенкоСубота, 5 жовтня 2024, 21:49
Ворожий дрон атакував рейсовий автобус на Сумщині: поранено пасажирів
атакований автобус на Сумщині, фото прокуратури

У суботу вдень ворожий безпілотник атакував рейсовий автобус на Сумщині, троє пасажирів дістали поранень.

Джерело: прокуратура Сумщини

атакований автобус на Сумщині, фото прокуратури
атакований автобус на Сумщині, фото прокуратури

Дослівно: "За даними слідства, 5 жовтня 2024 року близько 15:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог безпілотником атакував рейсовий автобус, який рухався по території Річківської громади Сумського району.

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Унаслідок атаки окупантів поранено троє пасажирів – 65-річний чоловік та 54-річна і 63-річна жінки".

 

Деталі: За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Сумська областьвійнабезпілотникитранспорт
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