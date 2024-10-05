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На кордоні з Польщею не працюють деякі пункти пропуску: зупинилася робота бази даних

Катерина ТищенкоСубота, 5 жовтня 2024, 23:36
На кордоні з Польщею не працюють деякі пункти пропуску: зупинилася робота бази даних
Пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ", ілюстративне фото Держприкордонслужби

На кордоні з Польщею у пунктах пропуску "Ягодин-Дорогуськ" та "Устилуг-Зосин" призупинено рух автотранспорту на виїзд та в'їзд, у пунктах пропуску "Шегині-Медика" і "Краківець-Корчова" оформлення транспорту на виїзд з України не здійснюється, в'їзд можливий лише для легкових авто.

Джерело: Державна митна служба України

Дослівно: "У пунктах пропуску на українсько-польському кордоні зупинилася робота бази даних Республіки Польща.

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За інформацією польської сторони, у п/п "Ягодин-Дорогуськ" та п/п "Устилуг-Зосин" наразі призупинено рух автотранспорту на виїзд та на в'їзд.

У пунктах пропуску "Шегині-Медика" і "Краківець-Корчова" оформлення транспортних засобів у напрямку "виїзд з України" не здійснюється. Вʼїзд в Україну доступний лише для легкових авто".

Деталі: Зазначається, що про усунення несправностей і відновлення повноцінної роботи на кордоні з Польщею буде повідомлено додатково.

Польщакордон
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