На кордоні з Польщею не працюють деякі пункти пропуску: зупинилася робота бази даних
На кордоні з Польщею у пунктах пропуску "Ягодин-Дорогуськ" та "Устилуг-Зосин" призупинено рух автотранспорту на виїзд та в'їзд, у пунктах пропуску "Шегині-Медика" і "Краківець-Корчова" оформлення транспорту на виїзд з України не здійснюється, в'їзд можливий лише для легкових авто.
Джерело: Державна митна служба України
Дослівно: "У пунктах пропуску на українсько-польському кордоні зупинилася робота бази даних Республіки Польща.
За інформацією польської сторони, у п/п "Ягодин-Дорогуськ" та п/п "Устилуг-Зосин" наразі призупинено рух автотранспорту на виїзд та на в'їзд.
У пунктах пропуску "Шегині-Медика" і "Краківець-Корчова" оформлення транспортних засобів у напрямку "виїзд з України" не здійснюється. Вʼїзд в Україну доступний лише для легкових авто".
Деталі: Зазначається, що про усунення несправностей і відновлення повноцінної роботи на кордоні з Польщею буде повідомлено додатково.