В Одесі пролунали потужні вибухи – мер
Субота, 5 жовтня 2024, 23:52
В Одесі у суботу ввечері під час атаки ворожих ударних безпілотників пролунали потужні вибухи.
Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram
Деталі: О 23:11 Труханов повідомив, що в місті чутно вибухи.
Реклама:
Згодом він попередив про нові ударні БПлА в напрямку Одеси.
О 23:34 він написав: "Ще вибухи в місті".
О 23:49 знову з'явилося повідомлення: "Потужні вибухи у місті. Не залишайте укриттів!".
РЕКЛАМА:
Оновлено: Після опівночі 6 жовтня місцеві ЗМІ повідомили про повторні вибухи в Одесі.