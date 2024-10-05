В Одесі пролунали потужні вибухи – мер

В Одесі у суботу ввечері під час атаки ворожих ударних безпілотників пролунали потужні вибухи.

Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram

Деталі: О 23:11 Труханов повідомив, що в місті чутно вибухи.

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Згодом він попередив про нові ударні БПлА в напрямку Одеси.

О 23:34 він написав: "Ще вибухи в місті".

О 23:49 знову з'явилося повідомлення: "Потужні вибухи у місті. Не залишайте укриттів!".

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Оновлено: Після опівночі 6 жовтня місцеві ЗМІ повідомили про повторні вибухи в Одесі.