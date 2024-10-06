Росіяни з вечора атакували Україну безпілотниками з різних напрямків

У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників з північного, східного та південного напрямків.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 20:34 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА на Сумщині.

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Згодом стало відомо, що ударні БпЛА перебувають на межі Сумської та Чернігівської областей і рухаються західним курсом.

Станом на 20:54:

БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.

БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.

БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА на Харківщині, курс південний.

О 21:30 загрозу застосування ударних БпЛА оголосили в Херсонській та Миколаївській областях.

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Станом на 21:37:

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

БпЛА з Харківщини, курсом на Дніпропетровщину.

БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

БпЛА південніше Чернігова, курс західний.

БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс південно-західний.

БпЛА на межі Полтавщини та Харківщини, курс південний.

Станом на 22:07:

БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА на півночі Київщини, курс західний.

БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.

БпЛА в північній та південній частинах Полтавщини, курс південно-західний.

БпЛА в західній та південній частинах Харківщини, курс південний.

БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північно-західний.

БпЛА в західній та східній частинах Дніпропетровщини.

О 22:17 Повітряні сили попередили про БпЛА в напрямку Києва зі східного напрямку. У столиці оголошено повітряну тривогу.

О 23:02 Повітряні сили повідомили про БпЛА в напрямку Одеси з північно-західного напрямку.

Станом на 23:15:

БпЛА в напрямку Одеси з півночі.

БпЛА в південній частині Одещини, курс північний.

БпЛА над Харковом.

БпЛА в південній та західній частинах Харківщини, курс південний.

БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.

БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в районі Миргорода, курс південно-західний.

БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.

БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА на Полтавщині, курсом на Кременчук.

БпЛА в північній частині Черкащини, курс південно-західний.

БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс західний.

БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс південний.

Оновлено: Дослівно Повітряні сили о 00:20 6 жовтня:

"Рух ударних БпЛА:

БпЛА на межі Одещини та Миколаївщини, курс північний.

БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

БпЛА в північній частині Миколаївщини, курс північний.

БпЛА в центральній та південній частинах Черкащини, курс західний.

БпЛА в північній та південній частинах Житомирщини, курс західний.

БпЛА в північній та західній частинах Дніпропетровщини, курс західний.

БпЛА в центральній та східній частинах Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в центральній частині Сумщини, курс західний.

БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.

БпЛА в північній та південній частинах Харківщини, курс західний".

1:11: "Рух ударних БпЛА:

БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА на Сумщині, курс західний.

БпЛА в центральній частині Черкащини, курс західний.

БпЛА в центральній та південній частинах Полтавщини, курс південно-західний.

БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс південний.

БпЛА на межі Миколаївщини та Кіровоградщини, курс північно-західний.

БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс північний.

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину".

2:10: "Рух ударних БпЛА:

БпЛА південніше Києва, постійно змінюють курс.

БпЛА на межі Київщини та Полтавщини, курс західний.

БпЛА в південній частині Вінниччини, курс західний.

БпЛА в західній частині частині Черкащини, курс західний.

БпЛА в центральній частині Кіровоградщини, курс західний.

БпЛА західніше Кременчука, курс західний.

БпЛА південніше Полтави, постійно змінює курс.

БпЛА на півдні Сумщини, курс південний.

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину".

2:53: "Рух ударних БпЛА:

БпЛА в напрямку Києва з південного напрямку.

БпЛА на Полтавщині, курсом на Миргород.

БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину.

БпЛА в південній та західній частинах Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в східній частині Київщини, курс курс східний.

БпЛА в західній та центральній частинах Кіровоградщини, курс північний/північно-західний.

БпЛА в північній частині Черкащини, курс північний".

3:47: "Рух ударних БпЛА:

БпЛА в східній частині Вінниччини, курс західний.

БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в південно-східній частині Київщини, курс південно-східний.

БпЛА в східній частині Сумщини, курс південно-західний.

БпЛА в північній частині Черкащини, курс північно-східний".

5:05: "Рух ударних БпЛА:

БпЛА на межі Київської та Черкаської областей, курс південно-західний.

БпЛА на півночі Київщини, курс східний.

БпЛА східніше Борисполя, курс західний.

БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.

БпЛА південніше Чернігова, курсом на північ".

7:25: "Щодо ударних БпЛА:

БпЛА на межі Київської та Черкаської областей.

БпЛА на півдні Чернігівської області.

БпЛА на півночі Полтавської області.

БпЛА на сході Сумської області".