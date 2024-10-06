ЦАХАЛ заявив про удари по цілях "Хезболли" в Бейруті

вогонь і дим після ударів ЦАХАЛ по Бейруту, фото: AFP

Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдає ударів по цілях "Хезболли" в Бейруті.

Джерело: ЦАХАЛ, The Times of Israel

Деталі: Після того, як ліванські ЗМІ повідомили про авіаудари по південних районах Бейрута після попередження ЦАХАЛу про евакуацію, ізраїльські військові заявили, що завдають ударів по цілях терористичної організації "Хезболла" в ліванській столиці.

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Крім того, ЦАХАЛ повідомив, що в районі Кір'ят-Шмони було виявлено приблизно 30 снарядів, що летіли з Лівану на ізраїльську територію. Частина снарядів була перехоплена, інші впали в цьому районі.