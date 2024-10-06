З вечора у Києві оголошували третю повітряну тривогу
Неділя, 6 жовтня 2024, 05:48
На світанку 6 жовтня у Києві оголосили третю повітряну тривогу з вечора попередньої доби.
Деталі: Починаючи з вечора суботи, у Києві оголосили третю повітряну тривогу.
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Звуки сирен у столиці пролунали о 5:43.
Попередні повітряні тривоги в Києві оголошували о 22:19 та о 1:25.
Оновлено: О 6:05 у Києві скасували повітряну тривогу.
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Що передувало: Під час попередніх повітряних тривог у Києві працювала ППО.