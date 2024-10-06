ППО знищила всі безпілотники, які атакували Київ – КМВА

У КМВА повідомили, що ППО знищила всі російські БпЛА, виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Деталі: Як зазначив Попко, на столицю України російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків.

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Пряма мова Попка: "Повітряна тривога у місті оголошувалася тричі і сумарно тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих".