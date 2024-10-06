Сили оборони відмінусували ще 1250 окупантів
Неділя, 6 жовтня 2024, 08:00
За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1250 окупантів і 55 ворожих артсистем.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 660470 (+1250) осіб,
- танків ‒ 8919 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17679 (+21) од,
- артилерійських систем – 19092 (+55) од,
- РСЗВ – 1216 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 970 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16578 (+49) од,
- крилатих ракет ‒ 2613 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26006 (+101) од,
- спеціальної техніки ‒ 3363 (+19) од.