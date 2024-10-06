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Сили оборони відмінусували ще 1250 окупантів

Ольга Глущенко Неділя, 6 жовтня 2024, 08:00
Сили оборони відмінусували ще 1250 окупантів
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1250 окупантів і 55 ворожих артсистем.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 660470 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 8919 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17679 (+21) од,
  • артилерійських систем – 19092 (+55) од,
  • РСЗВ – 1216 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 970 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16578 (+49) од,
  • крилатих ракет ‒ 2613 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26006 (+101) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3363 (+19) од.

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