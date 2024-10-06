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Росіяни понад 5 тисяч разів обстріляли Україну в суботу

Роман ПетренкоНеділя, 6 жовтня 2024, 09:11
Росіяни понад 5 тисяч разів обстріляли Україну в суботу
фото: генштаб

Протягом минулої доби російські війська здійснили 5130 обстрілів території України.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загалом, протягом доби зафіксовано 169 бойових зіткнень.

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За уточненою інформацією, 5 жовтня противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 82 авіаудари, зокрема, скинув 130 КАБів.

Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1410 дронів-камікадзе та здійснили 5130 обстрілів, з них 144 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Волфине, Ободи, Павлівка, Велика Писарівка, Миропілля, Висока Яруга, Берестове, Петропавлівка, Зелений Гай, Першотравневе, Горохуватка, Нижче Солоне, Першотравневе, Шийківка, Краматорськ, Іванівське, Диліївка, Олександро-Калинове, Гродівка, Мирноград, Селидове, Яблунівка, Пантелеймонівка, Богоявленка, Велика Новосілка, Темирівка, Львове.

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За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два артилерійські засоби на вогневих позиціях і три склади загарбників.

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