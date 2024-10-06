Росіяни атакували склади та вантажні автомобілі в Одесі – ДСНС
Російський агресор у ніч на 6 жовтня знову атакував Одесу "Шахедами", спалахнули пожежі.
Джерело: ДСНС, глава Одеської ОВА Олег Кіпер
Деталі: За даними рятувальників, від ударів постраждали складські приміщення і вантажні автомобілі, спалахнули пожежі.
Один чоловік отримав важкі травми і був госпіталізований.
До гасіння залучалися близько пів сотні рятувальників.
Оновлено: В ОВА додали, що через удар сталося загоряння торгівельного обладнання в складській будівлі.
За даними влади, через падіння уламків загорілися вантажівка та сміття, постраждала одна людина. Чоловік ушпиталений.
Осколками також пошкоджено газовий трубопровід.
Пряма мова Кіпера: "Щодо ракетної атаки: внаслідок обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно.
На щастя, люди не постраждали".