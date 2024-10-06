Росіяни атакували склади та вантажні автомобілі в Одесі – ДСНС

Російський агресор у ніч на 6 жовтня знову атакував Одесу "Шахедами", спалахнули пожежі.

Джерело: ДСНС, глава Одеської ОВА Олег Кіпер

Деталі: За даними рятувальників, від ударів постраждали складські приміщення і вантажні автомобілі, спалахнули пожежі.

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Один чоловік отримав важкі травми і був госпіталізований.

До гасіння залучалися близько пів сотні рятувальників.

Оновлено: В ОВА додали, що через удар сталося загоряння торгівельного обладнання в складській будівлі.

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За даними влади, через падіння уламків загорілися вантажівка та сміття, постраждала одна людина. Чоловік ушпиталений.

Осколками також пошкоджено газовий трубопровід.

Пряма мова Кіпера: "Щодо ракетної атаки: внаслідок обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно.

На щастя, люди не постраждали".