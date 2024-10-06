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Сили ППО збили 56 "Шахедів" – ще чотири у повітрі

Роман ПетренкоНеділя, 6 жовтня 2024, 09:48
Сили ППО збили 56 Шахедів – ще чотири у повітрі
повітряні сили

В результаті протиповітряного бою уночі та вранці 6 жовтня над Україною збито дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу Shahed.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Окрім збитих, 25 безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Ще чотири БпЛА – в повітряному просторі України, бойова робота триває.

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"Шахеди" збивали у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій,  Житомирській та Харківській областях.

Загалом росіяни запустили 90 засобів:

  • 2 балістичні ракети Іскандер-М;
  • 1 крилату ракету Іскандер-К;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 87 БпЛА  типу "Шахед" (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ).

Повітряні сили ЗСУППО
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