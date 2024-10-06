ЗМІ: Російський опозиціонер Дадін загинув на Харківщині – воював на боці ЗСУ

Російський опозиційний активіст Ільдар Дадін загинув на війні, де він бився на боці України.

Джерело: колишня журналістка "Эха Москвы" Ксенія Ларіна, "Медуза"

Пряма мова Ларіної: "Щойно повідомили, що загинув Ільдар Дадін. У бою на Харківщині".

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Деталі: Вона дізналася про загибель Дадіна від іншого учасника війни, колишнього віцепрезидента Газпромбанку Ігоря Волобуєва.

Довідково: Ільдар Дадін на початку 2023 року приїхав до України, щоб приєднатися до Збройних сил України та воювати проти російської армії. Він вирушив на фронт у складі "Сибірського батальйону". Воював під позивним "Ганді".

Він - перший росіянин, засуджений за статтею про неодноразове порушення правил проведення мітингів у Росії. Ця стаття з'явилася в Кримінальному кодексі РФ 2014 року, російські журналісти називають її "дадінською статтею". Вирок Дадіну ухвалили у грудні 2015 року, він дістав три роки колонії, потім термін скоротили до двох із половиною років.

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Дадін у 2016 розповів про тортури в карельській ІК-7, куди його помістили. Інформацію про тортури і побиття підтвердили й інші ув'язнені та їхні родичі, проте ФСВП і Слідчий комітет за підсумками перевірок не знайшли порушень.