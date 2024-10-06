Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: Російський опозиціонер Дадін загинув на Харківщині – воював на боці ЗСУ

Роман ПетренкоНеділя, 6 жовтня 2024, 11:00
ЗМІ: Російський опозиціонер Дадін загинув на Харківщині – воював на боці ЗСУ
фото з соцмереж

Російський опозиційний активіст Ільдар Дадін загинув на війні, де він бився на боці України.

Джерело: колишня журналістка "Эха Москвы" Ксенія Ларіна, "Медуза"

Пряма мова Ларіної: "Щойно повідомили, що загинув Ільдар Дадін. У бою на Харківщині".

Реклама:

Деталі: Вона дізналася про загибель Дадіна від іншого учасника війни, колишнього віцепрезидента Газпромбанку Ігоря Волобуєва.

Довідково: Ільдар Дадін на початку 2023 року приїхав до України, щоб приєднатися до Збройних сил України та воювати проти російської армії. Він вирушив на фронт у складі "Сибірського батальйону". Воював під позивним "Ганді".

Він - перший росіянин, засуджений за статтею про неодноразове порушення правил проведення мітингів у Росії. Ця стаття з'явилася в Кримінальному кодексі РФ 2014 року, російські журналісти називають її "дадінською статтею". Вирок Дадіну ухвалили у грудні 2015 року, він дістав три роки колонії, потім термін скоротили до двох із половиною років.

РЕКЛАМА:

Дадін у 2016 розповів про тортури в карельській ІК-7, куди його помістили. Інформацію про тортури і побиття підтвердили й інші ув'язнені та їхні родичі, проте ФСВП і Слідчий комітет за підсумками перевірок не знайшли порушень.

Росіяопозиціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW

Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024

відеоУ Дніпрі гендиректор компанії облаяв працівників ТЦК: там прокоментували

Безпілотник "Хезболли" атакував Ізраїль: 67 поранених, тривога не звучала

ZDF: Зустрічі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не буде

Байден збирається до Німеччини наступного тижня – ЗМІ

Усі новини...
Росія
У Литві в поїздах до Москви виявили посилки з предметами військового призначення
Сили оборони відмінусували ще 1250 окупантів
ISW проаналізував, чи змінить фінансове стимулювання темпи мобілізації в Росії
Останні новини
03:10
DeepState: Ворог просунувся біля Вугледара і Часового Яру на Донеччині
03:00
боксФ'юрі назвав боксера, з яким нізащо не вийде у ринг
02:28
Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW
02:05
футболЛідер збірної України пропустив тренування перед матчем з Чехією
01:36
Біля мітингу Трампа поліція затримала озброєного чоловіка
00:48
КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
00:16
Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024
00:03
футболРебров розповів про стан Степаненка та Калюжного перед матчем із Чехією
00:03
Як психологічно підготуватися до усиновлення: поради
23:47
Мелоні у розмові з прем’єром Ізраїлю обурилась удару по миротворцях ООН в Лівані
Усі новини...
Реклама:
Реклама: