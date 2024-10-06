WP: На "Рамштайні" Україні запропонують конкретику щодо вступу до НАТО

На зустрічі союзників у форматі "Рамштайн" очікуються нові кроки у підтримці України, зокрема щодо її північноатлантичної інтеграції.

Джерело: The Washington Post з посиланням на українських та західних офіційних осіб, "Європейська правда"

Деталі: Західний дипломат зазначив, що країни НАТО розглядають варіанти більш конкретної підтримки України на шляху до майбутнього членства.

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Журналісти зауважили, що хоча ці пропозиції можуть не повністю задовольнити нагальні потреби Києва, вони все одно будуть важливим сигналом.

Окрім цього, один із західних дипломатів зазначив, що після того, як Зеленський не домігся скасування ракетних обмежень, Київ може отримати якусь іншу допомогу під час конференції в Німеччині.

Своєю чергою, українські чиновники занепокоєні, що наближення президентських виборів у США може поставити під загрозу продовження військової допомоги.

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Зеленський і його команда прагнуть переконати американського лідера Джо Байдена підтримати План перемоги, який міг би увійти в історію як частина його політичної спадщини.

Газета зазначила, що Білий дім обережно підходить до прийняття рішень, що можуть вплинути на передвиборчу кампанію демократів.

Напередодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський планує представити свій "план перемоги" лідерам країн-союзників, які зберуться на засіданні контактної групи у форматі "Рамштайн".

Також 5 жовтня у статті Financial Times, яка зібрала в собі міркування неназваних дипломатів та коментарі, що озвучувалися публічно щодо можливих сценаріїв завершення війни і вступу України в НАТО, йшлося про те, що серед ідей, які озвучують на Заході як можливі сценарії завершення поточної гарячої фази війни в Україні і запобігання новій – прийняття її у НАТО за моделлю Західної Німеччини.