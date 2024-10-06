У чотирьох районах Києва затоплення через дощ
Неділя, 6 жовтня 2024, 12:24
У столиці через дощ підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах.
Джерело: КМДА
Деталі: Влада пояснює, що система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів.
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Водіїв просять бути уважними на дорогах.
У чотирьох районах Києва затоплення через дощ pic.twitter.com/5yQ8Y2Ybt1— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 6, 2024
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Гідрослужби "Київавтодору" наразі усувають підтоплення.