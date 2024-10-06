Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У чотирьох районах Києва затоплення через дощ

Роман ПетренкоНеділя, 6 жовтня 2024, 12:24
У чотирьох районах Києва затоплення через дощ
скриншот

У столиці через дощ підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах.

Джерело: КМДА

Деталі: Влада пояснює, що система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів.

Реклама:

Водіїв просять бути уважними на дорогах.

РЕКЛАМА:

Гідрослужби "Київавтодору" наразі усувають підтоплення.

Київпогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Axios: Між штабом Гарріс і Білим домом зростає напруженість

ZDF: Зустрічі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не буде

WP: Нелегальні термінали Starlink допомогли РФ просунутися на фронті, зокрема захопити Вугледар

Байден збирається до Німеччини наступного тижня – ЗМІ

Над Україною збили 31 з 68 ударних БПЛА

За попередніми оцінками, ураган "Мілтон" завдав збитків на $50 млрд – Байден

Усі новини...
Київ
ППО знищила всі безпілотники, які атакували Київ – КМВА
З вечора у Києві оголошували третю повітряну тривогу
У Києві знову працювала ППО
Останні новини
20:07
США розгорнуть в Ізраїлі протиракетний комплекс THAAD
19:40
Рютте відвідає штаб-квартиру НАТО з координації допомоги Україні
19:25
У понеділок у низці регіонів дощі, у Карпатах мороз і сніг
19:22
БоксУсик випередить Мухаммеда Алі в рейтингу найстаріших чемпіонів світу у важкій вазі
19:09
У Путіна кажуть, що той готовий говорити з Шольцом, але пропозицій не було
18:55
Боррель закликав ЄС більше інвестувати в оборонні технології
18:33
Axios: Між штабом Гарріс і Білим домом зростає напруженість
18:27
футбол"Динамо" анулювало квитки на матч із "Шахтарем", придбані із акаунтів перекупників
18:16
TikTok скорочує робочі місця через штучний інтелект
18:05
Російські обстріли вбили ще трьох цивільних на Донеччині, троє зазнали поранень
Усі новини...
Реклама:
Реклама: