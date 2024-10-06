Окупанти вдарили FPV-дроном біля автобусної зупинки в Куп’янську – двох поранено

У місті Куп'янськ через ворожий обстріл FPV-дроном вранці 6 жовтня дістали поранення двоє чоловіків.

Джерело: поліція Харківщини

Деталі: Росіяни вдарили баражуючим боєприпасом типу FPV-дрон поряд із автобусною зупинкою.

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Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення магазину та автомобіль Opel Vectra.

Осколкові поранення дістали двоє чоловіків 68 та 40 років, останнього доставили до лікарні у Харків.