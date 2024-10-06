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В Ізраїлі теракт на автовокзалі: є загибла і 10 поранених, нападника застрелили

Катерина ТищенкоНеділя, 6 жовтня 2024, 17:01
В Ізраїлі теракт на автовокзалі: є загибла і 10 поранених, нападника застрелили
Місце терористичної атаки на центральному автовокзалі Беер-Шеви 6 жовтня 2024 року, фото: Magen David Adom, The Times of Israel

На центральному автовокзалі міста Беер-Шева в Ізраїлі чоловік скоїв теракт, відомо про одну загиблу і 10 поранених, нападника застрелили.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Служба швидкої допомоги повідомила, що медики надали допомогу 11 людям, пораненим в результаті стрілянини на центральному автовокзалі Беер-Шеви, в тому числі 25-річній жінці, яка померла від отриманих поранень.

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Серед постраждалих, доставлених до лікарні Сороки, - жінка у віці близько 20 років у стані середньої тяжкості і четверо чоловіків у віці близько 20 років у стані середньої тяжкості, всі вони отримали вогнепальні поранення.

Ізраїльська влада повідомила, що терорист, який скоїв смертельний теракт у Беер-Шеві, - 29-річний Ахмад аль-Укбі з бедуїнського селища поблизу міста Лакія. Він має ізраїльське громадянство і судимість.

За непідтвердженими повідомленнями івритських ЗМІ, він був пов'язаний з Муханадом Алукабі, який здійснив стрілянину на тій самій автостанції Беер-Шеви в жовтні 2015 року. Під час того нападу загинув один солдат, а також був застрелений громадянин Еритреї, якого помилково прийняли за нападника.

Ізраїльтеракт
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