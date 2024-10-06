У передмісті Краматорська росіяни поранили 4 людей, серед них дитина

Внаслідок обстрілу Біленького на Донеччині поранено щонайменше 4 людей, серед них одна дитина.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова: "Щонайменше 4 людини поранені внаслідок обстрілу Біленького Краматорської громади.

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Серед поранених – 1 дитина, постраждалі доставлені в лікарню".

Деталі: Філашкін уточнив, що передмістя Краматорська і саме місто потрапили під вогонь у неділю зранку і вдень. Пошкоджено підприємство і приватні будинки.