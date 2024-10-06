Міністр оборони Нідерландів приїхав до Харкова

Рубен Брекельманс у Харкові, фото з його сторінки в Х

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час неанонсованого візиту в Україну відвідав Харків.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на офіційні соцмережі міністра

In Kharkiv (40 km van de Russische grens) zag ik de gevolgen van de zware Russische bombardementen.



Verwoeste appartementen. Tekorten aan elektriciteit. Kinderen naar school in bunkers.



Oekraïne kan zich hiertegen alleen verdedigen door Rusland op grotere afstand te houden. pic.twitter.com/N70T8AZQyI Реклама: October 6, 2024

Деталі: Надвечір 6 жовтня Брекельманс опублікував фото з Харкова, нагадавши підписникам, що місто знаходиться лише за 40 км від кордону з Росією.

Пряма мова Брекельманса: "Я бачив наслідки руйнівних російських обстрілів. Знищені квартири. Вимнення електроенергії. Як діти навчаються у бункерах.

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Україна може захиститися від цього всього лише одним способом – тримаючи Росію на більшій відстані".

Що передувало: Свій перший на посаді закордонний візит Брекельманс здійснив також в Україну, за лічені дні після призначення нового уряду Нідерландів – тоді вони з новим очільником МЗС відвідали Одесу.

Два тижні тому Брекельманс казав, що Нідерланди вже поставили Україні радарну систему до ЗРК Patriot і невдовзі поставлять три пускові установки.

Він також заявив, що НАТО має бути більш рішучим у випадках, коли російські дрони залітають на територію країн Альянсу.

Брекельманс висловлював думку, що російсько-українська війна не завершиться ні у 2024 році, ні у 2025, а тому необхідно дивитися на довгострокову перспективу та не створювати хибних очікувань.