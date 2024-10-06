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Міністр оборони Нідерландів приїхав до Харкова

Марія Ємець, Катерина ТищенкоНеділя, 6 жовтня 2024, 17:37
Міністр оборони Нідерландів приїхав до Харкова
Рубен Брекельманс у Харкові, фото з його сторінки в Х

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс під час неанонсованого візиту в Україну відвідав Харків.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на офіційні соцмережі міністра

Деталі: Надвечір 6 жовтня Брекельманс опублікував фото з Харкова, нагадавши підписникам, що місто знаходиться лише за 40 км від кордону з Росією.

Пряма мова Брекельманса: "Я бачив наслідки руйнівних російських обстрілів. Знищені квартири. Вимнення електроенергії. Як діти навчаються у бункерах.

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Україна може захиститися від цього всього лише одним способом – тримаючи Росію на більшій відстані". 

Що передувало: Свій перший на посаді закордонний візит Брекельманс здійснив також в Україну, за лічені дні після призначення нового уряду Нідерландів – тоді вони з новим очільником МЗС відвідали Одесу. 

Два тижні тому Брекельманс казав, що Нідерланди вже поставили Україні радарну систему до ЗРК Patriot і невдовзі поставлять три пускові установки.

Він також заявив, що НАТО має бути більш рішучим у випадках, коли російські дрони залітають на територію країн Альянсу. 

Брекельманс висловлював думку, що російсько-українська війна не завершиться ні у 2024 році, ні у 2025, а тому необхідно дивитися на довгострокову перспективу та не створювати хибних очікувань.

НідерландиХарків
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