Росіяни атакували КАБами Костянтинівку: загинула людина, двоє поранених
Неділя, 6 жовтня 2024, 17:57
Внаслідок атаки КАБами по Костянтинівці загинула людина, ще двоє дістали поранень.
Джерело: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram
Пряма мова: "1 людина загинула і 2 поранені — такі попередні наслідки ударів по Костянтинівці.
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Сьогодні вдень росіяни скинули на місто три керовані авіабомби.
Пошкоджені 2 багатоповерхівки, адмінбудівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта і лінія електропередач".