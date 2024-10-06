Росіяни атакували КАБами Костянтинівку: загинула людина, двоє поранених

наслідки удару по Костянтинівці 6 жовтня, фото з Telegram Філашкіна

Внаслідок атаки КАБами по Костянтинівці загинула людина, ще двоє дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram

наслідки удару по Костянтинівці 6 жовтня, фото з Telegram Філашкіна

Пряма мова: "1 людина загинула і 2 поранені — такі попередні наслідки ударів по Костянтинівці.

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Сьогодні вдень росіяни скинули на місто три керовані авіабомби.

Пошкоджені 2 багатоповерхівки, адмінбудівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта і лінія електропередач".