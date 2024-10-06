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ЄС змінить модель фінансування допомоги Україні, зокрема через дії Угорщини – ЗМІ

Марія Ємець, Катерина ТищенкоНеділя, 6 жовтня 2024, 18:28
ЄС змінить модель фінансування допомоги Україні, зокрема через дії Угорщини – ЗМІ
ілюстративне фото Getty Images

Європейський Союз має намір відійти від використання Європейського фонду миру як основного інструменту фінансування військової підтримки України, зокрема через постійні вето з боку Угорщини.

ДжерелоRMF24 з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: У середу наступного тижня посли ЄС нібито повинні досягти політичної згоди щодо умов надання Україні допомоги на 50 млрд євро з використанням доходів від заморожених російських активів.

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Йдеться про кредит від G7, у межах якого ЄС планує надати до 35 млрд євро.

Проєкт рішення передбачає, що значна частина коштів піде на програми, що фінансуються з бюджету ЄС, і лише 5% – у Європейський фонд миру, з якого Євросоюз компенсує країнам-членам вартість переданої Україні військової допомоги. Для рішення достатньо буде більшості, тож Угорщина не зможе заветувати його.

Постійні перешкоди з боку Будапешта є однією з причин, чому у ЄС планують відійти від використання Європейського фонду миру як основного інструмента військової підтримки України.

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Досі близько 90% коштів з доходів від заморожених активів російського центрального банку спрямовували на підтримку України саме через Фонд миру: у ЄС погодили таке рішення у червні, обійшовши опір Угорщини, і за місяць перерахували туди перший транш.

Топдипломат ЄС Жозеп Боррель говорив, що, окрім першого траншу, до кінця року таким же чином на підтримку України хочуть спрямувати ще 1 мільярд євро.

ЄСдопомога УкраїніУгорщина
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