Зеленський: Курська операція значно допомогла й надалі допомагає Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція значно допомогла і продовжує допомагати Україні в боротьбі з агресією РФ і забезпечила Силам оборони один із найбільших внесків в обмінний фонд.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Також була доповідь щодо Курської операції. Сьогодні – два місяці наших військових дій у Курській області. І це дуже важливий етап війни. Те, що значно допомогло й надалі допомагає нашій державі.

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Українці довели, що можуть витискати війну в Росію. І за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб у Росії відчували, що війна нічого їм не дасть.

І, звичайно, я хочу подякувати всім нашим хлопцям – кожному підрозділу, які роблять усе, щоб поповнювати обмінний фонд для України. Наша Курська операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону. Це важливо. Ми будемо тиснути на Росію ще сильніше, бо лише силою можна наблизити мир".