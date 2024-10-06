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Нідерланди офіційно підтвердили надходження F-16 в Україну

Катерина ТищенкоНеділя, 6 жовтня 2024, 21:30
Нідерланди офіційно підтвердили надходження F-16 в Україну
літаки F-16, фото Getty Images

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підтвердив, що перші винищувачі F-16 від Нідерландів надійшли в Україну.

Джерело: Рубен Брекельманс у соцмережі Х за підсумками візиту в Україну, міністр оборони України Рустем Умєров, якого цитує Міноборони

Пряма мова Брекельманса: "Вперше я можу офіційно оголосити, що перші голландські винищувачі F-16 доставлені в Україну.

Це було вкрай необхідно. У Харкові я бачив пошкодження від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги.

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Решта з 24 літаків прибудуть в найближчі місяці".

Деталі: Нідерландський міністр також заявив, що під час візиту до Харкова та Києва оголошує про План дій щодо безпілотників.

"Завдяки 400 мільйонам євро ми надамо сучасні безпілотники для розвідки, оборони та нападу. Майже половина з них буде розроблена в Нідерландах", - зазначив він.

Разом з тим, міністр оборони Рустем Умєров за підсумками переговорів із делегацією Нідерландів на чолі з Брекельмансом заявив, що літаки F-16 в українському небі – свідчення непохитної підтримки з боку народу та уряду Нідерландів.

Пряма мова Умєрова: "Щиро вдячний за комплексну допомогу, яку Нідерланди надають для захисту від російської агресії. Літаки F-16 у нашому небі – свідчення непохитної підтримки з боку народу та уряду Королівства.

Домовилися зміцнювати співпрацю в межах авіаційної коаліції. Зокрема, щодо навчання екіпажів та поставок озброєння і запчастин для літаків. Разом з командою закликали партнерів ще більше інвестувати в українське оборонне виробництво".

Передісторія:

  • 4 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші літаки F-16 вже в Україні, та показав їх на таємному летовищі.  
  • Перед тим західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що шість винищувачів надійшли з Нідерландів, і ще кілька незабаром прибудуть з Данії.
  • Генерал Королівських Військово-повітряних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Україна може застосовувати надані його країною винищувачі F-16 для ударів по російській території.
  • Винищувачі F-16 Україні надають Данія, Нідерланди, Бельгія та Норвегія.

Нідерландиавіадопомога Україні
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