Нідерланди офіційно підтвердили надходження F-16 в Україну

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підтвердив, що перші винищувачі F-16 від Нідерландів надійшли в Україну.

Джерело: Рубен Брекельманс у соцмережі Х за підсумками візиту в Україну, міністр оборони України Рустем Умєров, якого цитує Міноборони

For the first time, I can officially announce that the first Dutch F-16s have been delivered to Ukraine.



This is urgently needed. In Kharkiv, I saw the damage from Russian airstrikes and heard frequent air raid alarms.



The rest of the 24 jets will follow in the coming months. pic.twitter.com/Oq6IbxQyWP Реклама: October 6, 2024

Пряма мова Брекельманса: "Вперше я можу офіційно оголосити, що перші голландські винищувачі F-16 доставлені в Україну.

Це було вкрай необхідно. У Харкові я бачив пошкодження від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги.

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Решта з 24 літаків прибудуть в найближчі місяці".

Деталі: Нідерландський міністр також заявив, що під час візиту до Харкова та Києва оголошує про План дій щодо безпілотників.

"Завдяки 400 мільйонам євро ми надамо сучасні безпілотники для розвідки, оборони та нападу. Майже половина з них буде розроблена в Нідерландах", - зазначив він.

Разом з тим, міністр оборони Рустем Умєров за підсумками переговорів із делегацією Нідерландів на чолі з Брекельмансом заявив, що літаки F-16 в українському небі – свідчення непохитної підтримки з боку народу та уряду Нідерландів.

Пряма мова Умєрова: "Щиро вдячний за комплексну допомогу, яку Нідерланди надають для захисту від російської агресії. Літаки F-16 у нашому небі – свідчення непохитної підтримки з боку народу та уряду Королівства.

Домовилися зміцнювати співпрацю в межах авіаційної коаліції. Зокрема, щодо навчання екіпажів та поставок озброєння і запчастин для літаків. Разом з командою закликали партнерів ще більше інвестувати в українське оборонне виробництво".

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