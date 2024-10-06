Росіяни запустили ударні БпЛА з північного сходу

У неділю ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників з північно-східного напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 20:45 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА на Сумщині.

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Згодом загрозу БпЛА оголосили на Харківщині, Полтавщині та Чернігівщині.

Станом на 21:56:

Декілька груп ударних БпЛА з Курської області на Сумщині, курс південно-західний;

ударні БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину;

БпЛА на Чернігівщині, курс західний;

БпЛА на Полтавщині, курс південний (Кременчук).

Станом на 22:50:

Декілька груп БпЛА з Курської області прямують через Сумщину на Полтавщину;

БпЛА з Харківської області прямують на південь та заходять у Дніпропетровську область;

БпЛА на Полтавщині (Оржиця) заходять на Черкащину західним курсом;

БпЛА з Чернігівщини на Київщину (на півночі);

БпЛА з Сумщини наближається до межі з Чернігівською областю.

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О 23:11 загрозу застосування ударних ворожих БпЛА оголосили в Житомирській області.

Станом на 23:19: БпЛА наближається до Києва з заходу;

БпЛА наближається з до Дніпра з північного-сходу.