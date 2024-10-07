Росіяни з вечора атакують Україну безпілотниками

У неділю ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників з північно-східного напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 20:45 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА на Сумщині.

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Згодом загрозу БпЛА оголосили на Харківщині, Полтавщині та Чернігівщині.

Станом на 21:56:

Декілька груп ударних БпЛА з Курської області на Сумщині, курс південно-західний;

ударні БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину;

БпЛА на Чернігівщині, курс західний;

БпЛА на Полтавщині, курс південний (Кременчук).

Станом на 22:50:

Декілька груп БпЛА з Курської області прямують через Сумщину на Полтавщину;

БпЛА з Харківської області прямують на південь та заходять у Дніпропетровську область;

БпЛА на Полтавщині (Оржиця) заходять на Черкащину західним курсом;

БпЛА з Чернігівщини на Київщину (на півночі);

БпЛА з Сумщини наближається до межі з Чернігівською областю.

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О 23:11 загрозу застосування ударних ворожих БпЛА оголосили в Житомирській області.

Станом на 23:19: БпЛА наближається до Києва з заходу;

БпЛА наближається з до Дніпра з північного-сходу.

Оновлено: О 00:08 7 жовтня Повітряні сили повідомили про подальший рух ворожих безпілотників.

Дослівно ПС: "Зберігається загроза застосування ударних ворожих БпЛА для Сумської, Полтавської, Чернігівської, Київської, Житомирської, Черкаської та Дніпропетровської областей".

00:41: "Житомирська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА".

1:00: "Кіровоградська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА".

1:51: "Щодо руху ворожих БпЛА:

1. БпЛА на півдні Чернігівщини, курс на Київщину;

2. БпЛА на заході та центрі Сумщини, курс на захід та південь;

3. БпЛА на півночі, центрі та північному-сході, курс західний;

4. БпЛА на межі Полтавської та Черкаської областей, курс західний;

5. Декілька груп БпЛА в районі Павлограду, рухаються північною частиною Дніпропетровщини та наближаються до Кіровоградської області, курс західний;

6. БпЛА в районі Кременчука (північ);

7. БпЛА район Мала Виска (Кіровоградщина) курсом на захід".

2:45: "Миколаївська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА".

3:19: "Житомирська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА".

3:34: "Щодо руху ворожих БпЛА:

1. БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей (північ), курс західний;

2. Декілька груп БпЛА в центрі Чернігівщини, курс на захід та південь;

3. БпЛА на межі Київської та Житомирської областей (північ), курс південий;

4. БпЛА в районі Семенівки (Полтавщина), курс південно-західний;

5. БпЛА в районі Нові Санжари (Полтавщина), курс південно-західний.

3:42: "Нові ударні БпЛА з Херсонщи у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний".

4:34: "БпЛА на півдні Київщини у Черкащини та Вінничини;

БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей, курс на південь;

БпЛА на півночі Миколаївщині заходять на Кіровоградщину, та на півночі курсом на Одесу".

6:28: "Ударні БпЛА на межі Хмельницької та Житомирської областей, курс на північ;

БпЛА на межі Київської та Житомирської областей, курс на північ;

БпЛА наближаються до Борисполя з півдня;

БпЛА на Полтавської та Київської областей, курс північний схід;

БпЛА наближаються до Черкас з півдня".

6:57: "Рівненська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА".