Ворог атакував Харків та область КАБами, є постраждалі
Понеділок, 7 жовтня 2024, 00:18
У неділю ввечері росіяни атакували Харків та область КАБами, постраждали троє людей.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова Терехова: "Ворог атакує Харків КАБами – у місті чутно вибухи. Будьте обережні – можливі повторні пуски!"
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Деталі: Синєгубов уточнив, що близько 23:10 зафіксоване влучання в лісопарку Шевченківського району Харкова. Постраждалих немає.
Крім того, повідомив голова ОВА, о 23:15 окупанти вдарили КАБом по Черкаській Лозовій.
Внаслідок удару пошкоджений приватний будинок.
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За попередніми даними, постраждали 3 людини. На місці працюють екстрені служби.