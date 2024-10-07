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Ворог атакував Харків та область КАБами, є постраждалі

Ольга Глущенко Понеділок, 7 жовтня 2024, 00:18
Ворог атакував Харків та область КАБами, є постраждалі
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

У неділю ввечері росіяни атакували Харків та область КАБами, постраждали троє людей.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Терехова: "Ворог атакує Харків КАБами – у місті чутно вибухи. Будьте обережні – можливі повторні пуски!"

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Деталі: Синєгубов уточнив, що близько 23:10 зафіксоване влучання в лісопарку Шевченківського району Харкова. Постраждалих немає.

Крім того, повідомив голова ОВА, о 23:15 окупанти вдарили КАБом по Черкаській Лозовій.

Внаслідок  удару пошкоджений приватний будинок.

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За попередніми даними, постраждали 3 людини. На місці працюють екстрені служби.

ХарківХарківська областьвійна
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