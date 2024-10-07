ЦАХАЛ заявив про удари по штаб-квартирі розвідки "Хезболли" в Бейруті

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала ударів по штаб-квартирі розвідки "Хезболли" в Бейруті.

Джерело: ЦАХАЛ

Дослівно: "Винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів на основі розвідувальних даних по об'єктах терористів, що належать штаб-квартирі розвідки "Хезболли" в Бейруті, включаючи засоби збору розвідувальної інформації, командні центри та інші об'єкти терористичної інфраструктури".

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Деталі: Крім того, зазначають у ЦАХАЛ, протягом останніх кількох годин ВПС Ізраїлю завдали ударів по складах зброї "Хезболли" в районі Бейрута. Після ударів була зафіксована детонація.

Дослівно: "Терористична організація "Хезболла" навмисно розмістила свої командні центри і зброю під житловими будинками в самому центрі Бейрута, наражаючи на небезпеку населення в цьому районі".

Деталі: У ЦАХАЛ додають, що винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану і в районі Бекаа, в тому числі по складах зброї, об'єктах терористичної інфраструктури, командному центру і пусковій установці.