Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЦАХАЛ заявив про удари по штаб-квартирі розвідки "Хезболли" в Бейруті

Ольга Глущенко Понеділок, 7 жовтня 2024, 01:36

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала ударів по штаб-квартирі розвідки "Хезболли" в Бейруті.

Джерело: ЦАХАЛ

Дослівно: "Винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів на основі розвідувальних даних по об'єктах терористів, що належать штаб-квартирі розвідки "Хезболли" в Бейруті, включаючи засоби збору розвідувальної інформації, командні центри та інші об'єкти терористичної інфраструктури".

Реклама:

Деталі: Крім того, зазначають у ЦАХАЛ, протягом останніх кількох годин ВПС Ізраїлю завдали ударів по складах зброї "Хезболли" в районі Бейрута. Після ударів була зафіксована детонація.

Дослівно: "Терористична організація "Хезболла" навмисно розмістила свої командні центри і зброю під житловими будинками в самому центрі Бейрута, наражаючи на небезпеку населення в цьому районі".

Деталі: У ЦАХАЛ додають, що винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану і в районі Бекаа, в тому числі по складах зброї, об'єктах терористичної інфраструктури, командному центру і пусковій установці.

ІзраїльЛіван
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW

Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024

відеоУ Дніпрі гендиректор компанії облаяв працівників ТЦК: там прокоментували

Безпілотник "Хезболли" атакував Ізраїль: 67 поранених, тривога не звучала

ZDF: Зустрічі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не буде

Байден збирається до Німеччини наступного тижня – ЗМІ

Усі новини...
Ізраїль
В Ізраїлі теракт на автовокзалі: є загибла і 10 поранених, нападника застрелили
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію 440 бойовиків "Хезболли"
ЦАХАЛ заявив про удари по цілях "Хезболли" в Бейруті
Останні новини
03:10
DeepState: Ворог просунувся біля Вугледара і Часового Яру на Донеччині
03:00
боксФ'юрі назвав боксера, з яким нізащо не вийде у ринг
02:28
Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW
02:05
футболЛідер збірної України пропустив тренування перед матчем з Чехією
01:36
Біля мітингу Трампа поліція затримала озброєного чоловіка
00:48
КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
00:16
Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024
00:03
футболРебров розповів про стан Степаненка та Калюжного перед матчем із Чехією
00:03
Як психологічно підготуватися до усиновлення: поради
23:47
Мелоні у розмові з прем’єром Ізраїлю обурилась удару по миротворцях ООН в Лівані
Усі новини...
Реклама:
Реклама: