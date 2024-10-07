Обмежені тактичні успіхи даються росіянам значними втратами бронетехніки – ISW

На думку фахівців Інституту вивчення війни (ISW), готовність російського військового командування досягати обмежених тактичних успіхів в обмін на значні втрати бронетехніки буде ставати дедалі дорожчою через обмежені запаси озброєння і техніки радянських часів.

Джерело: ISW

Деталі: За повідомленнями, російські війська втратили щонайменше 5 дивізій бронетехніки і танків у Покровському районі з початку наступальної операції із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року і під час посилених російських наступальних операцій на заході Донецької області влітку 2024 року.

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Аналітики зазначають, що користувач мережі X (раніше Twitter), який відстежує візуально підтверджені втрати російської техніки в Україні, заявив, що російські війська втратили 1 830 одиниць важкої техніки в Покровському районі з 9 жовтня 2023 року.

У звіті нагадують: російські війська розпочали інтенсивну 4-місячну наступальну операцію із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року, а пізніше продовжили наступ на захід від Авдіївки та на захід і південний захід від Донецька навесні і влітку 2024 року, і дані користувача відображають втрати російської техніки, накопичені під час цих наступальних дій.

Дослівно: "Оцінка користувача X, що базується на візуально підтверджених втратах техніки, ймовірно, є попередньою, оскільки не всі втрати російської техніки візуально зафіксовані. Фактична кількість втрат російської техніки в районі Покровська, ймовірно, вища, ніж повідомляється".

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Деталі: Експерти припускають, що російське військове командування не бажає або не може визнати поточні масштаби і темпи втрат техніки в найближчі місяці і роки, враховуючи обмеження в російському оборонно-промисловому виробництві, обмеженість російських запасів техніки радянських часів і нездатність російських військових досягти оперативно значущого територіального просування за допомогою механізованого маневру.

Дослівно: "Російські війська витратили значну кількість бронетехніки протягом перших тижнів наступальної операції із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року, а згодом обмежили використання бронетехніки під час боїв в адміністративних межах Авдіївки.

Росіяни, схоже, обмежили використання бронетехніки в районі на захід від Авдіївки в останні місяці, хоча, разом з тим, активізували наступальні операції на захід і південний захід від Донецька і часто проводять в основному невдалі механізовані штурми на рівні взводів і рот у цьому районі".

Деталі: В огляді зазначають, що окупанти, ймовірно, накопичили велику кількість техніки для цих наступальних операцій, хоча середньо- і довгострокові обмеження запасів бронетехніки і темпів її виробництва, а також зростаючі втрати техніки можуть змусити російських військових переосмислити переваги інтенсифікації механізованої активності в цьому секторі над довгостроковими військовими зусиллями Росії в Україні.

Дослівно: "Готовність російського військового командування досягати обмежених тактичних успіхів в обмін на значні втрати бронетехніки буде ставати дедалі дорожчою, оскільки російські війська витрачатимуть обмежені запаси озброєння і техніки радянських часів у найближчі місяці і роки.

Росія, ймовірно, намагатиметься адекватно забезпечувати свої підрозділи матеріальними засобами в довгостроковій перспективі без переведення російської економіки на військові рейки і значного збільшення темпів оборонного промислового виробництва в Росії – кроку, якого до цього часу намагався уникати російський правитель Володимир Путін".

Ключові висновки ISW за 6 жовтня: