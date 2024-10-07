У Запорізькій області розпочинають будівництво восьмої підземної школи
Понеділок, 7 жовтня 2024, 06:48
У Запорізькій області будують 7 підземних шкіл і планують розпочати будівництво восьмої.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "Уряд України виділив майже 17 мільйонів гривень на 8-му підземну школу у Запорізькій області.
Реклама:
Її будівництво у Михайлівській громаді розпочнемо вже найближчими днями. Вона розрахована на 200 людей у дві зміни".
Деталі: Федоров зазначив, що триває будівництво 7 підземних навчальних – як у Запоріжжі, так і в інших громадах області.
Пряма мова: "Двері першої запорізької підземної школи плануємо відкрити цієї осені".
РЕКЛАМА:
Федоров додав, що основні роботи по всіх 8 навчальних закладах планують закінчити цього року. У них зможуть навчатися очно у дві зміни понад 6 тисяч дітей.