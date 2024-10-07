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У Запорізькій області розпочинають будівництво восьмої підземної школи

Ольга Глущенко Понеділок, 7 жовтня 2024, 06:48
У Запорізькій області розпочинають будівництво восьмої підземної школи
ілюстративне фото з facebook Федорова

У Запорізькій області будують 7 підземних шкіл і планують розпочати будівництво восьмої.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Уряд України виділив майже 17 мільйонів гривень на 8-му підземну школу у Запорізькій області.

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Її будівництво у Михайлівській громаді розпочнемо вже найближчими днями. Вона розрахована на 200 людей у дві зміни".

Деталі: Федоров зазначив, що триває будівництво 7 підземних навчальних – як у Запоріжжі, так і в інших громадах області.

Пряма мова: "Двері першої запорізької підземної школи плануємо відкрити цієї осені".

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Федоров додав, що основні роботи по всіх 8 навчальних закладах планують закінчити цього року. У них зможуть навчатися очно у дві зміни понад 6 тисяч дітей.

Запорізька областьосвітабудівництво
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