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ЦАХАЛ атакував центри управління ХАМАС, розташовані в лікарні Сектора Гази

Ольга Глущенко Понеділок, 7 жовтня 2024, 05:34
ЦАХАЛ атакував центри управління ХАМАС, розташовані в лікарні Сектора Гази
ізраїльські військові, ілюстративне фото: ЦАХАЛ

ЦАХАЛ завдав точного удару по терористах ХАМАСу, які діяли в командно-контрольних центрах, вбудованих у лікарні "Шухада аль-Акса" в районі Дейр-аль-Балаха в Секторі Гази.

Джерело: ЦАХАЛ

Деталі: У повідомленні зазначають, що ці центри управління терористи використовували для планування і здійснення терористичних атак проти військ ЦАХАЛу та Ізраїлю.

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Дослівно: "Перед завданням удару було вжито численних заходів для зменшення ризиків для цивільного населення, включаючи використання високоточних боєприпасів, повітряне спостереження і додаткову розвідувальну інформацію".

Деталі: У ЦАХАЛ додали, що Армія Ізраїлю продовжить операцію проти ХАМАСу, захищаючи громадян Ізраїлю.

Сектор ГазиІзраїльХАМАС
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