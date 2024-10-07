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У Феодосії після атаки БпЛА горить нафтобаза

Ольга Глущенко , Ірина БалачукПонеділок, 7 жовтня 2024, 07:48
У Феодосії після атаки БпЛА горить нафтобаза
Фото з Telegram-каналу Astra

У тимчасово окупованій Феодосії після атаки дронів горить нафтобаза, у місті ввели режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.

Джерело: так званий "радник" голови окупантів Криму Олег Крючков у Telegram, Astra, Міноборони РФ у Telegram, російське пропагандистське видання ТАСС

Пряма мова Крючкова: "Загоряння на феодосійській нафтобазі. Працюють розрахунки МНС".

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Деталі: Представник окупантів традиційно додав, що нібито жертв і постраждалих нема.

Astra повідомляє, що пожежа сталася після нічної атаки безпілотників, перед цим місцеві жителі чули вибухи.

 
пожежа на нафтобазі у Феодосії
фото: Кримський вітер

Нафтобаза, що горить у Феодосії, – АТ "Морський нафтовий термінал" – найбільша у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.

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Цю нафтобазу вже атакували дрони в березні цього року.

Доповнено: Пізніше в Міноборони РФ заявили, що вночі над Росією і тимчасово окупованим Кримом нібито збили 21 український дрон.

Зазначається, що 12 БпЛА нібито збили над Кримом, 6 – над Курською областю і по 1 – над територіями Бєлгородської, Брянської та Воронезької областей РФ.

Російське пропагандистське видання ТАСС повідомило, що у Феодосії ввели режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру після загоряння на нафтобазі.

Кримокупаціяпожежавійна
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