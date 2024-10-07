У Феодосії після атаки БпЛА горить нафтобаза
У тимчасово окупованій Феодосії після атаки дронів горить нафтобаза, у місті ввели режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.
Джерело: так званий "радник" голови окупантів Криму Олег Крючков у Telegram, Astra, Міноборони РФ у Telegram, російське пропагандистське видання ТАСС
Пряма мова Крючкова: "Загоряння на феодосійській нафтобазі. Працюють розрахунки МНС".
Деталі: Представник окупантів традиційно додав, що нібито жертв і постраждалих нема.
Astra повідомляє, що пожежа сталася після нічної атаки безпілотників, перед цим місцеві жителі чули вибухи.
Нафтобаза, що горить у Феодосії, – АТ "Морський нафтовий термінал" – найбільша у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.
Цю нафтобазу вже атакували дрони в березні цього року.
Пожежа на нафтобазі у Феодосії. Відео: Astra pic.twitter.com/OUwXwDbG96— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 7, 2024
Доповнено: Пізніше в Міноборони РФ заявили, що вночі над Росією і тимчасово окупованим Кримом нібито збили 21 український дрон.
Зазначається, що 12 БпЛА нібито збили над Кримом, 6 – над Курською областю і по 1 – над територіями Бєлгородської, Брянської та Воронезької областей РФ.
Російське пропагандистське видання ТАСС повідомило, що у Феодосії ввели режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру після загоряння на нафтобазі.