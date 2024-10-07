ЗСУ за добу відмінусували 1 160 окупантів і понад 270 одиниць російської техніки
Понеділок, 7 жовтня 2024, 07:29
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 160 загарбників, 14 танків і 64 артилерійські системи.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.10.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 661 630 (+1 160) осіб,
- танків – 8 933 (+14) од,
- бойових броньованих машин – 17 710 (+31) од,
- артилерійських систем – 19 156 (+64) од,
- РСЗВ – 1 223 (+7) од,
- засобів ППО – 972 (+2) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 643 (+65) од,
- крилатих ракет – 2 615 (+2) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26 102 (+96) од,
- спеціальної техніки – 3 364 (+1) од.
Дані уточнюються.