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ЗСУ за добу відмінусували 1 160 окупантів і понад 270 одиниць російської техніки

Ірина БалачукПонеділок, 7 жовтня 2024, 07:29
ЗСУ за добу відмінусували 1 160 окупантів і понад 270 одиниць російської техніки
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 160 загарбників, 14 танків і 64 артилерійські системи.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.10.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 661 630 (+1 160) осіб,
  • танків – 8 933 (+14) од,
  • бойових броньованих машин – 17 710 (+31) од,
  • артилерійських систем – 19 156 (+64) од,
  • РСЗВ – 1 223 (+7) од,
  • засобів ППО – 972 (+2) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 643 (+65) од,
  • крилатих ракет – 2 615 (+2) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 102 (+96) од,
  • спеціальної техніки – 3 364 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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