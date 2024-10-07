Окупанти вдарили ракетою по Павлограду – спалахнула пожежа на підприємстві
Понеділок, 7 жовтня 2024, 07:44
Російські окупанти уночі 7 жовтня завдали ракетного удару по місту Павлоград Дніпропетровської області, у результаті чого виникла пожежа на підприємстві.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова очільника області: "Пошкоджене підприємство. Виникла пожежа, яку рятувальники локалізували".
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Деталі: За словами Лисака, загиблих і постраждалих немає.
По Нікополю окупанти вдарили з важкої артилерії, минулося без постраждалих.