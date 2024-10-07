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Фіцо заявив, що ніколи не погодиться вступ України в НАТО

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукПонеділок, 7 жовтня 2024, 08:04
Фіцо заявив, що ніколи не погодиться вступ України в НАТО
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото Getty Images

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що він ніколи не погодиться на членство України в НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Фіцо STVR, яке наводить Pravda.sk

Деталі: Прем’єр Словаччини сказав, що він не проти членства України в ЄС, хоча і вважає, що це "шлях, який не буде пройдений протягом кількох років", але категорично заперечує проти членства України в НАТО.

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Пряма мова Фіцо: "Поки я буду прем'єр-міністром Словацької Республіки, я буду слідкувати, щоб депутати, над якими я маю політичний контроль як голова партії, ніколи не погодилися на членство України в НАТО".

Він нагадав, що членство країни в НАТО потребує ратифікації парламентами країн-членів Альянсу.

Фіцо переконує, що вступ України в НАТО став би підставою для Третьої світової війни.

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Передісторія:

ФіцоСловаччинаУкраїнаНАТО
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