По всій Україні лунала тривога: Росія запустила "Кинджали" на Старокостянтинів, у Києві працювала ППО
Влада оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через зліт МіГ-31К, Повітряні сили повідомили про швидкісні цілі, зокрема, про ракету "Кинджал" на Старокостянтинів, у Києві працювала ППО.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ та КМВА у Telegram
Дослівно ПС: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України через МіГ-31К. Швидкісна ціль на Старокостянтинів. Ще одна швидкісна курсом на Київ".
Деталі: У столиці чути роботу ППО.
Повітряні сили закликають мешканців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і спуститись в укриття.
Доповнено: За кілька хвилин ПС повідомили, що окупанти випустили "Кинджал" на Старокостянтинів.
У КМВА додали, що були пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К.
"У Києві працювала ППО. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Оновлено: О 9 годині ранку тривогу щодо МіГ-31К скасували. Ракетна небезпека тривала півгодини.
Нині зберігається загроза застосування ударних БпЛА для Київської, Полтавської та Черкаської областей.