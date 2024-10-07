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По всій Україні лунала тривога: Росія запустила "Кинджали" на Старокостянтинів, у Києві працювала ППО

Ірина БалачукПонеділок, 7 жовтня 2024, 09:00
По всій Україні лунала тривога: Росія запустила Кинджали на Старокостянтинів, у Києві працювала ППО
Скриншот з alerts.in.ua

Влада оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через зліт МіГ-31К, Повітряні сили повідомили про швидкісні цілі, зокрема, про ракету "Кинджал" на Старокостянтинів, у Києві працювала ППО.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ та КМВА у Telegram

Дослівно ПС: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України через МіГ-31К. Швидкісна ціль на Старокостянтинів. Ще одна швидкісна курсом на Київ".

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Деталі: У столиці чути роботу ППО.

Повітряні сили закликають мешканців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і спуститись в укриття.

Доповнено: За кілька хвилин ПС повідомили, що окупанти випустили "Кинджал" на Старокостянтинів.

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У КМВА додали, що були пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К.

"У Києві працювала ППО. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Оновлено: О 9 годині ранку тривогу щодо МіГ-31К скасували. Ракетна небезпека тривала півгодини. 

Нині зберігається загроза застосування ударних БпЛА для Київської, Полтавської та Черкаської областей.  

повітряна тривога
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