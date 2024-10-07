Російська розвідка завербувала ірландського депутата для роботи в якості крота і емісара – і прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс каже, що це його анітрохи не дивує.

Джерело: кореспондент The Sunday Times в Дубліні Джон Муні, інформацію підтвердили Politico два ірландських високопосадовці в уряді та системі правосуддя, "Європейська правда"

Деталі: За словами посадовців, депутат не був заарештований і не був звинувачений, оскільки він не вчинив жодного злочину, будуючи відносини з агентами Кремля, які працюють у величезному посольстві Росії в Дубліні.

Реклама:

Таким чином, у світлі надзвичайно сприятливого для позивача ірландського законодавства про наклеп, посадовці заявили, що ім'я депутата не повинно бути публічно розголошене.

Коли журналісти запитали Гарріса, чи працює в парламенті "кріт" російської розвідки, ірландський прем'єр-міністр сказав, що не може підтвердити цю інформацію, але додав: "Це не повинно бути несподіванкою для жодного з нас".

Гарріс зазначив, що такі зусилля російських розвідників посилилися в Ірландії, як і в інших країнах, після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

РЕКЛАМА:

Тоді Ірландія вислала чотирьох російських дипломатів, звинувачених у вербуванні розвідувальних агентів в ірландських політичних і ділових колах. У відповідь Москва заборонила десяткам ірландських політиків в'їзд до Росії.

"Росія прагне спотворити громадську думку і активно діє в цьому напрямку по всьому світу. Ірландія не застрахована від цього", – сказав Гарріс.

Посадовці повідомили Politico, що депутат був завербований у 2019 році, коли Росія намагалася розпалити пов'язану з Brexit напруженість між Ірландією та Великою Британією, особливо в британському регіоні Північної Ірландії.

Гарріс сказав, що не може обговорювати специфіку ірландської розвідки з депутатом, який був ідентифікований лише як чинний член двопалатного парламенту Ірландії, Oireachtas.

"Очевидно, що ми ніколи не коментуємо питання безпеки з дуже поважних причин", – сказав він.

Сергєй Прокоп'єв, російський шпигун, який нібито завербував депутата, був серед чотирьох співробітників російського посольства, висланих з Ірландії в березні 2022 року. Всі вони були ідентифіковані як члени російської військової розвідки ГРУ і займалися шпигунством.

Газета Sunday Times повідомила, що після висилки Прокоп'єв продовжував координувати діяльність з ірландським законодавцем через російську агентку, яку періодично відряджали до Дубліна для підтримання романтичного зв'язку з політиком – "медова пастка", покликана скомпрометувати мішень.

На думку Politico, політик є членом переважно лівої опозиції, а не трипартійного уряду на чолі з Гаррісом, який підтримує Україну.

Посадовці заявили, що поліція наказала депутату припинити контакти, але він не послухався. За їхніми словами, розслідування його поведінки не виявило жодних доказів того, що він отримував гроші від росіян або передавав їм документи, що становлять державну таємницю.

Газета Sunday Times повідомила, що росіяни завербували депутата, зокрема, для розвитку контактів з незаконними воєнізованими групами в Північній Ірландії, зокрема, з "лоялістськими" екстремістами з британської протестантської частини громади.

Один посадовець сказав, що такий підхід, якщо він підтвердиться, свідчитиме про те, що росіяни "нічого не знають" про політичний ландшафт Ірландії. Посадовець зазначив, що депутат, про якого йде мова, "має стільки ж контактів у лоялістських воєнізованих колах, як і Волтер Мітті", натякаючи на вигаданого персонажа з яскравим фантастичним життям.

Що стосується ірландських законодавців у Брюсселі та Дубліні, то російські спецслужби вже давно мають багато "корисних ідіотів".

До нападу Росії на Україну в лютому 2022 року багато опозиційних депутатів з лівої частини ірландського політикуму займали в цілому проросійські та антиукраїнські позиції. Ірландська республіканська партія відреагувала на напад на Україну у 2022 році, видаливши зі своїх онлайн-платформ понад десять своїх попередніх проросійських і антинатовських повідомлень.

Навіть президент Ірландії Майкл Хіггінс та його дружина зазнали критики за прокремлівські меседжі. Хіггінс є членом опозиційної Лейбористської партії.

Основні прокремлівські голоси в ірландському парламенті знаходяться далеко в лівій частині політичного спектру і включають п'ять соціалістів і троцькістів, які діють під назвою "Народ перед прибутком – солідарність". Угруповання продовжує звинувачувати НАТО і ЄС в агресії і мілітаризмі проти Росії.

Два найвідоміші рупори Кремля в Ірландії, незалежні соціалісти Клер Дейлі та Мік Воллес, були законодавцями в Дубліні до 2019 року, коли обидва були обрані депутатами Європарламенту. Вони втратили свої місця на цьогорічних виборах до Європарламенту.

Нагадаємо, 4 вересня президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підписали угоду про підтримку та співробітництво між двома країнами: союзник надалі надаватиме нелетальну військову підтримку.

Водночас Гарріс та глава МЗС і міністр оборони Міхол Мартін оголосили про новий значний пакет підтримки для України та її сусідів.

Цей пакет у розмірі 36 млн євро від Ірландії забезпечить необхідну гуманітарну допомогу, підтримає реабілітацію та можливу реконструкцію, а також сприятиме досягненню довгострокових цілей України, включаючи мир, стабільність та політичні прагнення, зазначили в уряді.