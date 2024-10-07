Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили по Сумах: 4 травмованих, серед них дитина

Ірина БалачукПонеділок, 7 жовтня 2024, 10:24
Росіяни вдарили по Сумах: 4 травмованих, серед них дитина
Фото ДСНС

Російські окупанти атакували безпілотниками приватний сектора у Сумах, внаслідок чого травмовані 4 людини, серед яких дитина, спалахнула пожежа і зафіксовані руйнування.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно служба: "Напередодні окупанти здійснили атаку БПЛА по приватному житловому сектору міста, внаслідок чого значних руйнувань зазнав одноповерховий житловий будинок. Виникла пожежа".

Реклама:

Деталі: Займання оперативно загасили. 

 
Фото ДСНС

Крім того, рятувальники евакуювали літню жінку із сусіднього помешкання, двері якого деформувало вибуховою хвилею. 

 
Фото ДСНС

"За попередніми даними, травми отримали 4 людини, серед них 1 дитина. Пошкоджено 9 будинків, 2 гаражі, 3 автомобілі", – повідомили у ДСНС.

Сумибезпілотникипожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW

Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024

відеоУ Дніпрі гендиректор компанії облаяв працівників ТЦК: там прокоментували

Безпілотник "Хезболли" атакував Ізраїль: 67 поранених, тривога не звучала

ZDF: Зустрічі "Рамштайн" за участю лідерів країн найближчим часом не буде

Байден збирається до Німеччини наступного тижня – ЗМІ

Усі новини...
Суми
СБУ проводить безпекові заходи в Сумах: можливі обмеження руху і огляд авто
Наслідки удару по Сумах: 10 загиблих, 22 поранених, з них 5 "важких"
Удар по лікарні Сум: зросла кількість загиблих і поранених
Останні новини
03:10
DeepState: Ворог просунувся біля Вугледара і Часового Яру на Донеччині
03:00
боксФ'юрі назвав боксера, з яким нізащо не вийде у ринг
02:28
Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW
02:05
футболЛідер збірної України пропустив тренування перед матчем з Чехією
01:36
Біля мітингу Трампа поліція затримала озброєного чоловіка
00:48
КНДР привела у бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
00:16
Українська кіберспортивна команда NAVI в епічному фіналі виграла IEM Rio 2024
00:03
футболРебров розповів про стан Степаненка та Калюжного перед матчем із Чехією
00:03
Як психологічно підготуватися до усиновлення: поради
23:47
Мелоні у розмові з прем’єром Ізраїлю обурилась удару по миротворцях ООН в Лівані
Усі новини...
Реклама:
Реклама: