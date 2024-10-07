Росіяни вдарили по Сумах: 4 травмованих, серед них дитина
Понеділок, 7 жовтня 2024, 10:24
Російські окупанти атакували безпілотниками приватний сектора у Сумах, внаслідок чого травмовані 4 людини, серед яких дитина, спалахнула пожежа і зафіксовані руйнування.
Джерело: ДСНС у Telegram
Дослівно служба: "Напередодні окупанти здійснили атаку БПЛА по приватному житловому сектору міста, внаслідок чого значних руйнувань зазнав одноповерховий житловий будинок. Виникла пожежа".
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Деталі: Займання оперативно загасили.
Крім того, рятувальники евакуювали літню жінку із сусіднього помешкання, двері якого деформувало вибуховою хвилею.
"За попередніми даними, травми отримали 4 людини, серед них 1 дитина. Пошкоджено 9 будинків, 2 гаражі, 3 автомобілі", – повідомили у ДСНС.