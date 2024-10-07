З-під носа у ФСБ евакуювали сім'ю офіцера ВМС України з тимчасово окупованого Криму

Загін спеціальної розвідки "Янголи" евакуював з тимчасово окупованого Криму родину офіцера Військово-морських Сил.

Джерело: пресслужба ВМС

Деталі: Повідомляється, що сім'ї військового довелося покинути півострів через переслідування з боку ФСБ. 18 вересня всю родину з чотирьох осіб – батьків офіцера, сестру та неповнолітню племінницю – затримали окупанти.

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Три дні їх незаконно утримували, психологічно тиснули та погрожували тортурами. Таким чином окупанти планували схилити до співпраці українського офіцера.

20 вересня його сім'ю тимчасово відпустили за умови, що протягом п'яти наступних днів офіцер вийде на зв'язок зі співробітниками ФСБ. А інакше його родині погрожували багаторічним ув'язненням.

Про ситуацію, що склалася, військовослужбовець доповів безпосередньо командувачу ВМС ЗС України. Було прийнято рішення залучити до планування та проведення спецоперації загін спеціальної розвідки ВМС "Янголи", на рахунку якого не один десяток успішних евакуацій.

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Дослівно: "Операція була спланована у режимі цілковитої таємності у стислі терміни та успішно реалізована. Сім'ю евакуювали фактично з-під носа у окупантів.

Командування ВМС ЗС України висловлює щиру подяку Антикризовому центру Міністерства закордонних справ за допомогу під час проведення рятувальної операції.

Варто зазначити, що загалом "Янголи" вже евакуювали 73 людини - як цивільних, так і військовослужбовців".